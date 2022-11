Polícia japonesa envia investigadores a Londrina para expor detalhes de homicídio de mãe e filha

A Polícia da Província de Osaka, no Japão, enviará investigadores para Londrina para expor os detalhes do caso do homicídio de Manami Aramaki, 29, e de sua filha mais velha Lily, 3, crime ocorrido no fim de agosto. O autor desferiu várias facadas, causando perfurações profundas nos corpos das vítimas. A data provável da chegada dos investigadores é 19 deste mês.





RELEMBRE O CASO:

O principal suspeito é o paranaense Anderson Robson Barbosa. No final de agosto, a polícia da província de Osaka obteve um mandado de prisão contra ele por suspeita de assassinato de mãe e filha e o colocou em uma lista nacional de procurados. No entanto, no Brasil não há condenação contra ele e a Interpol (Organização Internacional de Polícia Criminal) não o colocou na lista vermelha de pessoas procuradas, que possui 7.114 nomes. A representação da Interpol no Brasil, Polícia Federal, informa que o caso está sendo acompanhado. Todavia não fornecerá detalhes sobre o seu andamento.

A defesa de Barbosa havia solicitado a “internacionalização dos documentos para que depois ocorra o mandado de prisão”, ou seja, a polícia precisa enviar todo o processo da investigação sobre o caso para o Brasil. Os investigadores japoneses que virão a Londrina devem entregar os materiais de investigação traduzidos para o português e pedirão colaboração às autoridades locais para a detenção e entrega de Barbosa. A reportagem tentou conversar com o advogado de Anderson Barbosa, mas ele não retornou as tentativas de contatá-lo.





A Constituição do Brasil proíbe a extradição de seus cidadãos para países estrangeiros. A polícia da província está considerando pedir punição por procuração se a extradição não for realizada, e aguardar como as autoridades locais responderão.





