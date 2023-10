Polícia Militar apreende em Rolândia mais de 9 quilos de haxixe, avaliados em R$ 540 mil

A PMPR (Polícia Militar do Paraná) apreendeu, na noite desta quarta-feira (18), 9,035 quilos de haxixe no porto do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária) de Rolândia (Região Metropolitana de Londrina).





Segundo o B.O. (Boletim de Ocorrência), uma equipe de operações com cães do Choque prestou apoio aos policiais do BPRv durante uma abordagem a um ônibus da Viação Nordeste que seguia de Toledo para Londrina.

Durante a vistoria, um dos cães encontrou uma grande quantidade de entorpecentes com uma das passageiras. Na busca pessoal, os policiais encontraram os mais de nove mil quilos de haxixe.





A mulher de 21 anos foi presa pelo crime de tráfico internacional de drogas e encaminhada à PF (Polícia Federal).