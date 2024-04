Polícia Militar apreende mais de 240 quilos de maconha e recupera veículo furtado em Arapongas

A PMPR (Polícia Militar do Paraná) apreendeu mais de 240 quilos de maconha na PR-444, em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), na manhã desta sexta-feira (12).





Segundo a Polícia Militar, a equipe do Choque, em conjunto com o Denarc (Divisão Estadual de Narcóticos) de Londrina), abordou um veículo na via. O comportamento do motorista levantou suspeitas e, durante a busca pelo carro, os policiais encontram 244 quilos de maconha no porta-malas.

Além da droga, os agentes descobriram que a placa do veículo estava adulterada. Com a identificação da placa verdadeira, os policiais descobriram que o carro tinha um alerta de furto. O crime aconteceu em 2021.





O condutor do veículo foi preso por receptação e tráfico de drogas e foi encaminhado para a Delegacia.