Polícia Militar apreende três máquinas caça-níqueis no Centro de Londrina

A PMPR (Polícia Militar do Paraná) apreendeu, na tarde desta quinta-feira (11), três máquinas caça-níqueis em um estabelecimento comercial na avenida Celso Garcia Cid, no Centro de Londrina, no Norte do Paraná.





De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, agentes do 5º BPM (Batalhão de Polícia Militar) receberam uma denúncia informando que havia máquinas de jogos de azar em um bar no endereço.

No local, os policiais conversaram com o proprietário do estabelecimento comercial, que confirmou a existência das máquinas caça-níqueis. Os três equipamentos estavam na cozinha do bar e, no momento da abordagem, estavam ligadas na tomada e abertas para manutenção. O serviço estava sendo realizado por um homem.





O cofre das máquinas estavam trancados com cadeados e foram abertos pelos agentes, que encontraram R$ 45.





Os equipamentos foram apreendidos, junto com os cadeados e as chaves. Todos os itens, assim como o dinheiro, foram encaminhados para o cartório da Polícia Militar para a confecção de um TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência).