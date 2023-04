Polícia Militar aumenta fiscalização nas rodovias estaduais para feriado prolongado no PR

A PMPR (Polícia Militar do Paraná) iniciou, nesta quinta-feira (20) a Operação Tiradentes, com reforço de policiamento nas rodovias estaduais. O objetivo é de coibir os crimes de trânsito e promover a segurança dos usuários das rodovias ao longo do feriado prolongado.





O BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária) atuará de forma preventiva para coibir acidentes e infrações como o excesso de velocidade, embriaguez ao volante e tráfico de drogas.

Publicidade

Publicidade





Para promover mais segurança nas rodovias e evitar acidentes, as equipes policiais vão intensificar as ações por meio de radares portáteis, etilômetros (bafômetros), pontos-base e patrulhamento móvel.





Além disso, o BPRv conta com equipes com cães farejadores, possibilitando a fiscalização rápida nos veículos para a localização de drogas e armas irregulares que, porventura, os motoristas estejam transportando.

Publicidade