Polícia Rodoviária apreende duas armas, 473 munições e quase quatro quilos de haxixe em Rolândia

Policiais do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária) apreenderam, nesta quarta-feira (15), feriado de Proclamação da República, duas armas, 473 munições e três quilos e 865 gramas de haxixe na PR-986, em frente ao Posto Policial Rodoviário de Rolândia (Região Metropolitana de Londrina).





De acordo com a PMPR (Polícia Militar do Paraná), a apreensão foi realizada durante uma operação. Os itens foram encontrados em um ônibus interestadual, que seguia de Foz do Iguaçu/PR para São Paulo/SP.

Os policiais encontraram as armas - uma pistola e um revólver -, as munições - de fuzil e de calibre nove milímetros - e a droga na bolsa de uma passageira.





A mulher foi identificada, presa e encaminhada para a Delegacia de Rolândia, assim como todos os itens apreendidos.