Polícia Rodoviária apreende produtos contrabandeados na PR-170 em Porecatu

A equipe do Canil do Polícia Rodoviária Estadual apreendeu produtos contrabandeados em frente ao Posto de Porto Capim na PR-170, durante a Operação Paranapanema. O flagrante foi por volta das 16 horas desta sexta-feira (30) ao abordar um veiculo VW/Space Fox conduzido por um homem, que expressou bastante nervosismo.





Após emprego do cão Arius, não foram encontradas drogas. Mas debaixo dos bancos e do porta malas havia vários aparelhos eletrônicos oriundos do Paraguai, que foram localizados sem a devida comprovação fiscal.





Entre os diversos produtos localizados como celulares e equipamentos de informatica, os mesmos estavam avaliados em mais de sessenta mil reais. Diante do ocorrido após orientação da Receita Federal os produtos foram apreendidos e o proprietário da mercadoria qualificado e liberado no local.