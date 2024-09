Polícia Rodoviária Estadual apreende mais de R$ 1 milhão em maconha no Noroeste do Paraná

A PRE (Polícia Rodoviária Estadual) apreendeu, na PR-486, em Perobal, no Noroeste do Paraná, mais de meia tonelada de maconha. A apreensão foi registrada na manhã desta segunda-feira (2).





Os policiais, que faziam um patrulhamento pela rodovia, receberam informações da Central de Inteligência de que um T-Cross poderia estar transportando algo ilícito.

No KM 121, os agentes encontraram o veículo tombado em uma estrada rural e, no interior do carro, localizaram 526 quilos de maconha, que somam, aproximadamente, R$ 1 milhão.





Não havia condutor no T-Cross ou nas proximidades e, por isso, apenas o veículo e o entorpecente foram apreendidos e entregues à Polícia Civil em Umuarama.