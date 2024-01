Polícia Rodoviária Estadual apreende perfumes, tablets e outros objetos em Bandeirantes

A PRE (Polícia Rodoviária Estadual) realizou, na madrugada deste sábado (13), patrulhamento e fiscalização de veículos na PR-855, em Bandeirantes. Uma das ações foi um bloqueio no quilômetro 3 da rodovia estadual.







Um ônibus interestadual - que fazia o trecho de Maringá a São Paulo - foi abordado e, durante as buscas, foram encontradas cinco caixas de papelão com diversos perfumes importados sem a devida comprovação fiscal.

Os objetos estavam no compartimento de carga. “[...] em contato com o motorista, o mesmo relatou que não localizou o passageiro responsável pelas caixas e que já havia pego o ônibus carregado na cidade de Londrina”, diz a PRE.





Um segundo ônibus de passageiros, que seguia de Umuarama a São Paulo, também foi abordado nesta madrugada. Os policiais encontraram, no compartimento de carga, uma caixa de papelão com diversos aparelhos da Apple, sendo que a descrição da nota fiscal não condizia com os produtos.

No mesmo compartimento do veículo estava uma bolsa com diversas escovas e máquinas de cortar cabelo importadas sem a devida comprovação fiscal.





No total, a PRE apreendeu 446 frascos de perfume de diversas marcas, 90 aparelhos AirTag, cinco iPads, um iPhone, 49 escovas de cabelo e 28 máquinas de cortar cabelo.





“Diante do crime de descaminho, foi entrado em contato com a delegacia da Polícia Federal, onde o plantonista orientou qualificar os envolvidos e encaminhar o material apreendido à Receita Federal”, relata a PRE.





