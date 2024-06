Polícia Rodoviária Estadual apreende uma tonelada e meia de maconha na região de Londrina

A PRE (Polícia Rodoviária Estadual) apreendeu, na noite desta segunda-feira (10), quase uma tonelada e meia de maconha. A apreensão aconteceu durante uma operação na PR-323, em Sertaneja (Região Metropolitana de Londrina).





Durante a fiscalização, os agentes abordaram uma van amarela que trafegava acima do limite de velocidade permitido na via.

Com a abordagem, os policiais constataram um forte odor de maconha vindo do interior do veículo e, assim, encontraram, na parte traseira, uma abertura no compartimento de cargas.





Os agentes, então, inspecionaram os produtos e localizaram uma grande quantidade de tabletes de maconha escondidos em caixotes de madeira em meio à carga de peças automotivas. Após a pesagem, o entorpecente apreendido somou 1.480 quilos.





Ao ser questionado, o condutor da van informou aos policiais que pegou a droga em Cascavel/PR e que deveria levá-la até uma cidade de Minas Gerais.





Diante disso, o homem foi preso pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado para a Delegacia de Cornélio Procópio.