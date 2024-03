Polícia Rodoviária Estadual recupera em Rolândia veículo roubado em Iguaraçu no ano passado

Policiais do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná) apreenderam na PR-170, entre Rolândia e a São Martinho (Região Metropolitana de Londrina), nesta sexta-feira (29), um veículo que foi roubado em Iguaraçu/PR em março do ano passado.





Segundo os policiais, os agentes faziam um patrulhamento pela rodovia durante a Operação Páscoa 2024 quando avistaram um carro Honda City da cor branca realizando uma manobra brusca de retorno para poder fugir da abordagem policial.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Mesmo assim, os agentes deram ordem de parada, a qual não foi respeitada pelo condutor, que fugiu. Os policiais, então, iniciaram uma perseguição, entrando em uma estrada rural. Após alguns minutos, o motorista perdeu o controle da direção e foi parar, junto com o carro, no meio de uma plantação.





Os agentes fizeram buscas no veículo e não encontraram nada de ilícito. Porém, ao consultarem o chassi do carro, viram que o automóvel havia sido roubado em março de 2023 em Iguaraçu, no Paraná.





Com isso, o condutor e o passageiro do carro foram detidos e conduzidos à Delegacia de Rolândia, assim como o veículo recuperado.