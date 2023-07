Polícia Rodoviária Federal apreende carga milionária de cocaína em Jandaia do Sul

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, na noite desta quarta-feira (19), 147 quilos de cocaína e de pasta base de cocaína na BR-376, em Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí. A droga estava camuflada nas laterais do baú de um Fiat Fiorino.





Durante a ação, os policiais abordaram o motorista do veículo, com placas de Indianópolis-PR, que seguia no sentido Bom Sucesso a Jandaia do Sul.

O condutor, um homem de 34 anos, foi identificado como o motorista do veículo mesmo estando com sua CNH (Carteira Nacional de Habilitação) suspensa. Além disso, havia um passageiro de 44 anos acompanhando-o.