Polícia Rodoviária Federal fecha primeiro semestre com número recorde de apreensão de drogas no Paraná

De janeiro a junho de 2024, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) no Paraná apreendeu 127,4 toneladas de maconha. No mesmo período do ano passado, foram apreendidas 79,1 toneladas da droga.





O número apreendido este ano representa 61,1% de aumento e é quase o total apreendido em todo 2022, quando foi atingida a marca de 131 toneladas.

O Paraná, por sua posição geográfica estratégica, torna-se porta de entrada para o tráfico de drogas no Brasil. A extensa fronteira do estado com países vizinhos, como Paraguai e Argentina, facilita o escoamento de drogas para o interior do país.





Diante desse cenário, a PRF vem intensificando suas ações de combate ao tráfico de drogas, resultando no aumento expressivo nas apreensões de drogas nos primeiros seis meses de 2024.

A cocaína apreendida no estado também acompanhou o crescimento das apreensões de maconha, saltando de 1,4 para duas toneladas apreendidas no primeiro semestre de 2024, alcançando 43,4% de aumento.





Fruto do contrabando e muitas vezes ligados a crimes mais sérios, como o próprio tráfico de drogas, os cigarros importados ilegalmente para o Brasil, via rodovias federais do Paraná, bateram a marca de 16 milhões de maços apreendidos, contra 14,8 milhões do primeiro semestre passado.

