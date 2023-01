Policiais militares veem pé de maconha em residência e prendem casal por tráfico em Cambé

A PMPR (Polícia Militar do Paraná) prendeu, na tarde deste domingo (15), um casal por tráfico de drogas no Jardim Ana Eliza, em Cambé, cidade da RML (Região Metropolitana de Londrina).





A ocorrência foi registrada após policiais militares avistarem, durante o patrulhamento, uma mulher com uma criança no colo que, ao perceber a presença da viatura, entrou rapidamente na residência.

Neste momento, a equipe visualizou, no interior do imóvel, uma planta que se assemelhava a um "pé de maconha".





Em contato com a mulher, os policiais descobriram que a planta era de um homem que vivia no imóvel e, também, que outras substâncias podiam ser encontradas na residência.

No local, a PM encontrou, além de tabletes de maconha, porções fracionadas da droga prontas para o comércio, bem como faca de corte, embalagens e uma balança de precisão. De acordo com a mulher, todos os itens eram de propriedade do homem, que não estava presente no momento da abordagem.





Após uma ligação telefônica, o suspeito chegou ao local e confessou aos policiais militares que comercializava entorpecentes.





Com isso, a equipe deu voz de prisão ao casal, que foi encaminhado a Central de Flagrantes de Londrina para que as devidas providências pudessem ser tomadas.