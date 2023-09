Policial militar atingido em confronto morre no hospital em Cianorte

O cabo Reinaldo José Garozi da PMPR (Polícia Militar do Paraná) morreu na madrugada desta segunda-feira (18) após um confronto na rodovia PR-323, em Cianorte.





O policial estava em uma viatura da PM junto com outros agentes quando abordaram um veículo com cinco suspeitos, por volta das 19h, de domingo (17). De acordo com a PM, o motorista não acatou a ordem de abordagem e fugiu do local, atirando contra a equipe.

O cabo Garozi foi atingido na região do tórax e foi encaminhado em estado grave para um hospital da região. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada desta segunda-feira.





Conforme a Agência Estadual de Notícias, o policial estava na corporação há 26 anos. Deste 2011, integrava a equipe da Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel) da 5ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar), com sede em Cianorte. Ele deixa a esposa e dois filhos.

