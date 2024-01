Policial militar salva recém-nascido de engasgo em Apucarana

Uma equipe do 10º BPM (Batalhão de Polícia Militar) salvou um bebê recém-nascido que estava engasgado na manhã desta quarta-feira (10), em Apucarana. Os cabos Fernanda e Fred fazuam patrulhamento pela Vila São Carlos quando foram abordados pela mãe da criança, desesperada e pedindo socorro, porque ela havia engasgado e não estava respirando. Imediatamente, a Cabo Fernanda desembarcou da viatura, segurou a criança e realizou manobras de desengasgo, na tentativa de desobstruir a via respiratória da recém-nascida. A ação praticada pela militar foi bem-sucedida e a pequena criança voltou a respirar. Na sequência, foi levada pelos familiares a um posto de saúde para atendimento médico e passa bem. Em suas redes sociais, a tia-avó agradeceu a ação policial e afirmou que a militar foi o “anjo da guarda” da pequena criança.

Como agir em caso de engasgo em bebês



Coloque o bebê de bruços em cima do seu braço e faça cinco compressões entre as escápulas (no meio das costas). Vire o bebê de barriga para cima em seu braço e efetue mais cinco compressões sobre o esterno (osso que divide o peito ao meio), na altura dos mamilos. Tente visualizar o corpo estranho e retirá-lo da boca delicadamente. Se não conseguir, repita as compressões até a chegada a um pronto socorro ou hospital. Esses procedimentos são válidos somente se a criança ou o adulto engasgado estiverem conscientes. Vítimas inconscientes precisam de atendimento hospitalar rapidamente. Os primeiros socorros para asfixia ou engasgo devem ser tomados até que seja possível o atendimento especializado.

Como agir em caso de engasgo por corpo estranho: Manobra de Heimlich





Posicione-se por trás e enlace a vítima com os braços ao redor do abdome (se for uma criança, ajoelhe-se primeiro), caso ela esteja consciente. Uma das mãos permanece fechada sobre a chamada “boca do estômago”. A outra mão comprime a primeira, ao mesmo tempo em que empurra a “boca do estômago” para dentro e para cima, como se quisesse levantar a vítima do chão. Faça movimentos de compressão para dentro e para cima (como uma letra “J”), até que a vítima elimine o corpo estranho.