Polícias do Paraná encontram corpo de homem desaparecido enterrado em quintal de casa no litoral

As polícias Civil (PCPR) e a Militar (PM) do Paraná encontraram o corpo de Sandro Mendonça Lopes enterrado no quintal de uma casa em Matinhos, no litoral paranaense, na noite desta quarta-feira (1º). O suspeito foi preso em flagrante por homicídio e por ocultação de cadáver.





O corpo da vítima foi localizado enterrado no terreno da casa onde o suspeito mora com a mulher. O caso foi elucidado por policiais que atuam no Verão Maior Paraná, durante investigação de desaparecimento de pessoa, registrado em boletim de ocorrência.