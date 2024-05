Suspeito é flagrado com mais de 300 kg de drogas, tenta se passar por menor e acaba preso em Paiçandu

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 280 quilos de maconha e 22 quilos de skank na PR 323 na manhã desta sexta-feira (31), por volta das 10h, em Paiçandu (Região Metropolitana de Maringá). A





A ação começou quando a equipe da PRF suspeitou de um veículo HB20s prata, cujo condutor parecia ser muito jovem. Ao receber a ordem de parada, o motorista desobedeceu e iniciou uma fuga em alta velocidade. Após perseguição automotiva por aproximadamente cinco quilõmetros, o motorista abandonou o veículo e tentou fugir a pé pelo mato, mas foi localizado e preso pelos policiais.

Dentro do veículo, os agentes encontraram diversos fardos de maconha no porta-malas e sobre os bancos. O jovem condutor confessou que havia pegado a droga no Paraguai e que a entrega seria feita em Maringá.





Durante a abordagem, o jovem alegou ser menor de idade. No entanto, após a correta identificação, foi confirmado que ele já havia completado 18 anos. Além disso, foi constatado que o veículo ostentava placas de outro HB20s, indicando uma possível adulteração.







Maconha, skunk, veículo e condutor foram encaminhados para a Polícia Federal em Maringá para as providências cabíveis.