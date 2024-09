PRF e PM apreendem mais de uma tonelada de maconha e 20 quilos de haxixe no Oeste e Noroeste do PR

Em duas ações conjuntas, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a PM (Polícia Militar) apreenderam mais de uma tonelada de maconha e 20 quilos de haxixe na manhã desta segunda-feira (2) nas regiões Oeste e Noroeste do Paraná.





Em Farol, na BR-272, a cerca de 27 quilômetros de Campo Mourão (Noroeste), os policiais apreenderam uma caminhonete equipada com um dispositivo para liberação de fumaça, usado para despistar a polícia em casos de fuga. O motorista fugiu por estradas rurais e arremessou o veículo em meio a mata, por onde escapou a pé.

De acordo com informações da polícia, na caminhonete, que tinha placas clonadas e foi roubada em Guarujá-SP em setembro do ano passado, havia uma tonelada de maconha.





Já na BR-163, em Toledo (Oeste), foram apreendidos 251 quilos de maconha e 20 quilos de haxixe em automóvel, também com placas clonadas e que foi roubado em dezembro do ano passado, em Navegantes-SC. O motorista foi seguido, mas entrou em uma área de mata e abandonou o veículo com a droga, fugindo a pé.





