Procon alerta para golpes envolvendo repasses do governo federal a famílias

O Procon-PR alerta a população para um novo golpe, desta vez relacionado a uma atualização ainda em discussão no programa do governo federal de transferência de recursos (Auxílio Brasil, que deve ser renomeado como Bolsa Família).





A eventual mudança está ligada ao repasse de recursos diretamente a famílias para quitação de empréstimos consignados.

Publicidade

Publicidade





A recomendação do Procon-PR é que as pessoas não entrem em links na internet que utilizam nomes não definitivos e com promessas de solução de endividamento.





Além disso, a orientação é não preencher cadastros, fornecer dados ou efetuar pagamentos para terceiros que se identifiquem como agentes de negociação de crédito em nome do governo federal na internet.

Publicidade





“É importante destacar que a implementação de mudanças nos programas ainda estão em estudo. Porém, os golpistas já começaram até mesmo a usar um nome, que sequer está definido, para atuar”, explicou Claudia Silvano, diretora do Procon-PR.





“Eles se aproveitam de um momento de fragilidade desses consumidores que, eventualmente, estão com nome em cadastro de inadimplentes ou que pretendem aumentar o score do seu CPF”.

Publicidade





“Na ânsia de resolver a situação de um empréstimo que foi contraído e gerou uma dívida, a pessoa pode acabar formalizando um acordo que, na verdade, não existe de verdade, perdendo o dinheiro dessa falsa negociação e deixando sua condição financeira ainda mais complicada”, finalizou.





Esse é o principal programa de transferência de recursos para pessoas em situação de vulnerabilidade no País.





O Procon-PR orienta os beneficiários a procurar sempre os canais oficiais do programa ou as prefeituras dos 399 municípios do Paraná.