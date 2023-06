Quarto suspeito de participação no atentado ao Colégio Helena Kolody é detido nesta sexta

Além do suspeito detido nesta sexta, outras duas prisões foram efetuadas após o incidente. Um homem de 21 anos foi capturado na segunda-feira (19), enquanto outro, de 18 anos, foi detido na cidade de Gravatá, no estado de Pernambuco.

A Sesp (Secretaria de Segurança Pública do Paraná) anunciou que mais um suspeito de idealizar o ataque ao Colégio Estadual Helena Kolody, de Cambé (Região Metropolintana de Londrina), na segunda-feira (19), foi detido nesta sexta-feira (23). O homem, de 35 anos, foi capturado em Rolândia, também pertencente à RML e cidade de origem do atirador.





Na manhã de segunda-feira, um ex-aluno do Colégio Estadual Helena Kolody, de Cambé, entrou no estabelecimento com a desculpa de obter uma cópia do histórico escolar e passou a disparar a esmo, atingindo os estudantes Karoline Verri Alves e Luan Augusto. Ela morreu na hora, enquanto ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.







O atirador foi paralisado por Joel Oliveira, um prestador de serviços que trabalhava próximo ao colégio e ouviu os tiros. O autor dos disparos foi detido, mas morreu dentro da Casa de Custódia de Londrina, onde permanecia separado de outros presos, apenas com a companhia do segundo suspeito, capturado na noite de segunda.





Na noite de terça-feira (20), o atirador morreu enquanto permanecia sob a tutela do Estado.





As investigações sobre o caso continuam em andamento, com o objetivo de esclarecer as circunstâncias do atentado e da morte do atirador e identificar possíveis conexões entre os suspeitos.