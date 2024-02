Quatro adolescentes são detidos por furto de veículo após perseguição em Londrina

Quatro adolescentes foram detidos por furto de veículo no fim da noite de segunda-feira (12) após perseguição na zona Norte de Londrina.





Conforme a PM (Polícia Militar), por volta das 23h, foi divulgado via Copom (Central de Operações Militares) que uma Volkswagen Saveiro de cor branca, ano 1989, havia acabado de ser furtada nas proximidades do jardim Coliseu. A equipe policial começou a fazer patrulhamento nos bairros próximos e, na avenida Águia-Imperial, visualizou o utilitário. Houve breve acompanhamento tátito com uso de sinais sonoros e luminosos, que terminou na avenida Henrique Mansano, no Santa Mônica. Os ocupantes acataram a abordagem e foi verificado que eram todos menores de idade.





A PM anunciou a apreensão, informou os direitos dos detidos e a ocorrência foi encaminhada para a Central de Flagrantes de Londrina.