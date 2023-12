Quatro homens morrem em confronto armado com a Rotam em Paiçandu

Quatro homens morreram em um confronto armado com policiais da Rotam (Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas), do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar), em Paiçandu (Região Metropolitana de Maringá), na noite desta quarta-feira (27).





De acordo com a PMPR (Polícia Militar do Paraná), os agentes receberam informações de que um grupo de homens estariam tentando roubar um veículo nas proximidades do Shopping Catuaí, em Maringá.

Com isso, os policiais começaram a realizar um patrulhamento de rotina e, no bairro Jardim Bela Vista, avistaram um Volkswagen Golf prata com registro de roubo. O veículo teria sido roubado no último domingo (24), na marginal da PR-323, também em Paiçandu.





Os policiais, então, deram ordem de parada ao condutor do veículo, que era ocupado pelos quatro homens, por meio de sinais sonoros e luminosos. O motorista não obedeceu e fugiu com o veículo em alta velocidade.

