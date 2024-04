Quatro pessoas são presas com quase 80 quilos de maconha no Norte do Paraná

Policiais rodoviários prenderam nesta quinta-feira (11) em Cornélio Procópio (Norte do Paraná), duas mulheres que transportavam diversos tabletes de maconha em duas malas dentro de ônibus, somando quase 33 quilos da droga. No mesmo dia, dois homens que tentaram fugir de abordagem policial foram detidos com quase 43 quilos de maconha, dessa vez em Bandeirantes (Norte do Paraná).







Segundo informações da BPRV (Batalhão de Polícia Rodoviária) da PMPR (Polícia Militar do Paraná), a apreensão ocorreu durante uma operação em frente ao Posto Rodoviário de Cornélio Procópio, policiais rodoviários abordaram um ônibus com itinerário de Londrina para Jaboticabal (SP). Durante a vistoria no setor de bagagens, foram encontradas duas malas com os tabletes de maconha de propriedade das duas passageiras. As duas mulheres foram detidas e encaminhadas com a droga até a Delegacia de Cornélio Procópio para esclarecimentos.

Já na PR-855, em Bandeirantes, policiais rodoviários deram ordem de parada para o condutor de um VW/Golf, que desobedeceu e empreendeu fuga, quando a equipe iniciou o acompanhamento tático e abordou o veículo poucos quilômetros à frente. Durante a revista no interior do veículo, foram encontrados pouco mais de 43 quilos de maconha. Os dois ocupantes receberam voz de prisão por tentativa de fuga e tráfico de drogas, sendo então encaminhados até a Delegacia de Andirá para as medidas cabíveis.