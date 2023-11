Sanepar alerta para falsos sites que usam nome da companhia para enganar clientes

A Sanepar alerta a população para que redobre os cuidados e a atenção ao buscar na internet os canais da Companhia de Saneamento do Paraná. O site oficial é www.sanepar.com.br. Qualquer variação que use o nome da empresa, não deve ser acessado. O mesmo ocorre com o WhatsApp - o número da Sanepar é (41) 99544-0115.





Nas últimas semanas, criminosos estão criando sites em que usam o nome da Sanepar, com variações, com o objetivo de enganar os clientes e obter o pagamento de contas, com falsos boletos ou com o uso de contas bancárias pessoais.

A Sanepar já registrou o caso na Polícia Civil para que seja feita a devida investigação. Os episódios de fraude não se referem à invasão nos canais da Sanepar, que são seguros e confiáveis. São sites falsos que simulam os da Companhia.