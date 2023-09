Sobrevivente de ataque feminicida em Londrina revela que assassino a perseguia nas redes sociais

A jovem C.M.M., que sobreviveu a um ataque feminicida ocorrido no domingo (3), no Jardim Jamaica (Zona Oeste), emitiu, por meio do Néias - Observatório de Feminicídios de Londrina, uma nota para evitar a desinformação e as especulações que têm surgido a respeito da relação entre o criminoso e as vítimas.





C.M.M. foi ouvida pela PCPR (Polícia Civil do Paraná) na segunda-feira (4) e, segundo o delegado de Homicídios de Londrina, João Batista dos Reis, a investigação do crime, que envolveu a morte dos jovens Júlia Beatriz Garbossi Silva, 23, e Daniel Takashi Suzuki Sugahara, 22, segue em andamento.





Na nota divulgada pelo Néias, C.M.M. conta que nunca teve um relacionamento amoroso com o acusado pelo ataque, Aaron Dellesse Dantas, de 22 anos. A jovem que sobreviveu conhecia Dantas e revelou que, por um tempo, ambos tiveram uma amizade.

Publicidade

Publicidade





Contudo, eles deixaram de ser amigos após C.M.M. descobrir que Dantas tinha um interesse amoroso e se afastar do rapaz. Diante do afastamento, o acusado começou a perseguir a sobrevivente do ataque de forma virtual pelas redes sociais.