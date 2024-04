Suspeito cometer duplo feminicídio em Bandeirantes é preso em Bauru

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) e a Polícia Civil de São Paulo (PCSP) prenderam preventivamente um homem, de 39 anos, suspeito de um duplo feminicídio que vitimou mãe (39 anos) e filha (15 anos) no sábado (30), em Bandeirantes, no Norte do Estado. A captura aconteceu nesta quarta-feira (3), em Bauru, em São Paulo.





De acordo com as investigações, a motivação do crime está ligada a desentendimentos no relacionamento afetivo entre o suspeito e a mulher de 39 anos, em razão de desconfiança e vício em jogos online por parte do indivíduo.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O delegado Michael Araújo, da PCPR, explica que as diligências foram iniciadas assim que a equipe policial tomou conhecimento do crime. Diante da autoria, foi solicitada a prisão preventiva, expedida pelo judiciário na segunda-feira (1º).





“Conseguimos identificar o paradeiro do suspeito através de imagens de câmera de segurança da rodoviária de Bauru. O Departamento da Polícia Civil disponibilizou toda a sua estrutura de investigação para realizar a prisão do suspeito e apresentar a resposta que a família das vítimas e a sociedade paranaense esperam do Estado e dos seus órgãos de persecução penal”, afirma.

Publicidade





Após troca de informações entre as polícias, o homem foi localizado na rodovia SP-321. Ele será transferido para o Paraná após audiência de custódia.





O suspeito responderá pelo crime de duplo feminicídio qualificado por emboscada, recurso que dificultou ou impediu a defesa das vítimas, e motivo fútil. Caso seja condenado, a pena pode chegar a até 30 anos de prisão, referente a cada vítima.

Publicidade