Suspeito de assaltar policial militar morre no distrito Maravilha após confronto armado

Um homem suspeito de assaltar uma policial militar morreu após entrar em confroto com agentes da PMPR (Polícia Militar do Paraná) na madrugada desta sexta-feira (22) no distrito rural de Maravilha, na região Sul de Londrina.





Além do homem morto, outro suspeito de ter participado do assalto trocou tiros com a polícia, mas não morreu. O indivíduo foi preso. Segundo a PMPR, ambos tinham registros criminais por roubo e tráfico de drogas.

Informações preliminares apontam que a policial militar foi assaltada na noite desta quinta-feira (21) quando voltava da faculdade. Os suspeitos teriam encenado um acidente para atrair a policial, que teve a arma e o carro roubados.





Após o crime, os agentes da Polícia Militar iniciaram as diligências, que seguiram por toda a madrugada. Os policiais encontraram os dois suspeitos do crime e os homens reagiram às abordagens com tiros.





A arma e o carro da policial militar foram recuperados e os órgãos competentes foram acionados para recolher o corpo do suspeito morto.