Passageira morre atropelada na PR-445 em Londrina após sofrer queda de motocicleta

Uma passageira morreu atropelada na PR-445 em Londrina após sofrer queda de motocicleta causada por derramamento de uma carga na noite de quinta-feira (21).







Segundo a PRE, o acidente ocorreu por volta das 19h15, no quilômetro 30 da rodovia. Conforme dados colhidos e declaração dos condutores do caminhão e do automóvel, o Man TGX 28440 de placa de União da Vitória (Sudeste), acoplado com um SR Pastre, seguia no sentido Londrina a Tamarana (Região Metropolitana de Londrina) quando derramou parte do carregamento de botijões de gás que transportava.

Isso causou uma queda de moto dos ocupantes da Honda CG 150 Titan de placa de Santo Inácio (Noroeste), que seguia na direção oposta.





A passageira B.L.S., 32, caída no chão, foi atropelada pelo Jeep Compass de placa de Londrina, que estava no mesmo sentido do caminhão. Em seguida, colidiu contra uma canaleta na margem direta, base do sentido de tráfego.

A mulher não resistiu aos ferimentos e faleceu. O corpo dela foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) de Londrina.





O condutor da CG, E.J.G.S., 36 anos, com ferimentos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros ao hospital do Coração de Londrina.

O caminhoneiro A.C.L, 32, sem ferimentos, e o motorista do Compass, W.N.S.B., 36, sem ferimentos, foram submetidos aos exames etilométricos com resultado 0,00 mg/l.





Ainda de acordo com a PRE, o caminhão e o automóvel foram liberados no local. A moto foi retida pelo artigo 230 V do CTB (Código de Trânsito Brasileiro), pendências em pagamentos.





Além do IML e Bombeiros, a Polícia Civil e Criminalística também atenderam a situação.