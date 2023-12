Suspeito de fugir de cadeia com cinco mandados de prisão em aberto é preso em Londrina

Um homem foi preso no Cinco Conjuntos, na Zona Norte de Londrina, na noite deste domingo (3). De acordo com a PMPR (Polícia Militar do Paraná), o suspeito teria fugido da Cadeia Pública de Apucarana (Região Metropolitana de Londrina) e teria cinco mandados de prisão em aberto.





Informações repassadas pelos policiais do 30º BPM (Batalhão de Polícia Militar) contam que os agentes receberam uma denúncia sobre o homem suspeito de ter fugido da cadeia. O denunciante disse, ainda, que o indivíduo estaria armado.

Uma viatura foi até o local informado e encontrou o homem pulando o muro de uma residência para tentar fugir dos policiais. Um outro veículo policial, contudo, estava na rua de trás e os agentes conseguiram abordar o suspeito.





Durante a abordagem, os policiais encontraram os mandados de prisão em aberto e encaminharam o homem para o CITL (Centro Integrado de Triagem de Londrina).