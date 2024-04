Tentativa de assalto a ônibus de turismo acaba em confronto armado na PR-323, em Sertaneja

Uma tentativa de assalto a um ônibus de turismo terminou em um confronto armado entre os criminosos e os policiais militares do Posto Rodoviário de Charles Naufal, na PR-323, em Sertaneja (Região Metropolitana de Londrina), na noite desta quarta-feira (10).





Segundo a Polícia Militar, uma equipe que fazia uma operação de fiscalização de trânsito em frente ao Posto Rodoviária foi informada por passageiros do ônibus que um veículo SUV de cor branca havia tentado assaltar o veículo na PR-323, a poucos metros dali.

Os integrantes informaram, ainda, que o motorista do ônibus havia conseguido jogar o veículo dos assaltantes para fora da rodovia.





Com as informações, os policiais foram até o local informado e encontraram quatro homens próximos a uma Renault Duster danificada. Ao se proximar, a equipe foi recebida com disparos de arma de fogo e revidou.

Após o confronto armado, três suspeitos fugiram a pé por um milharal e, até o momento, não foram localizados. O outro homem foi atingido por um tiro e morreu no local. Os policiais não se feriram.





A Polícia Científica foi acionada e fez a perícia no veículo com a coleta de material genético, o que pode auxiliar na identificação dos acusados que fugiram.





Foram apreendidos, além de uma pistola calibre 9 milímetros, onze munições do mesmo calibre, um carregador de fuzil no calibre 5,56 milímetros e 59 munições desse calibre.