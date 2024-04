Engavetamento com uma moto e quatro carros deixa um homem ferido na PR-445, em Londrina

Um engavetamento envolvendo uma motocicleta e quatro carros deixou um homem ferido na PR-445, em Londrina, no Norte do Paraná, na noite desta quarta-feira (10).





De acordo com o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), os veículos trafegavam no mesmo sentido e a colisão aconteceu após uma redução de velocidade na pista da esquerda.

Estiveram envolvidos no acidente uma Chevrolet S10, conduzida por um homem de 70 anos; um Fiat Argo, cujo motorista era um homem de 57 anos; uma motocicleta Yamaha XTZ 125, pilotada por um homem de 39 anos; outra Chevrolet S10, dirigida por um jovem de 24 anos e uma Volkswagen Nova Saveiro, conduzida por um homem de 42 anos.





Nenhum dos condutores dos veículos ficou ferido. O motociclista, porém, teve ferimentos leves e foi levado para a UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) do Jardim Sabará para receber atendimento médico.





Os motoristas dos veículos fizeram o teste etilométrico e todos obtiveram resultado negativo.