Torcedor é preso por injúria racial contra árbitro em jogo do Paranaense Sub-17 em Londrina

Um torcedor do Arapongas foi preso após praticar atos de injúria racial contra o árbitro de uma partida entre o time e o PSTC (Paraná Soccer Technical Center) pelo Campeonato Paranaense Sub-17. A ocorrência foi registrada no início da tarde do último sábado (10), no Centro de Treinamentos do PSTC, localizado na zona leste de Londrina.





De acordo com a PM (Polícia Militar), os policiais foram acionados pelo próprio árbitro, que alegou que o torcedor havia proferido ofensas de cunho racistas contra si. Segundo o B.O. (Boletim de Ocorrência), o acusado já havia sido alertado pelos assistentes de campo após chamar o juiz de "macaco ladrão" e "preto safado".

O árbitro, após ouvir as ofensas, foi até o alambrado e avisou a todos que iria encerrar a partida e que a polícia já havia sido acionada. Nesse momento, o torcedor foi até o local e, mais uma vez, disse que o juiz era um "preto safado".





A PM, que já estava no local antes de o árbitro anunciar o final do jogo, acionou mais viaturas, visto que cerca de 70 torcedores do Arapongas estavam presentes no centro de treinamento e resistiram à prisão do acusado, que se negou a ir com os policiais após ser identificado.

