Três são presos e 18 mandados cumpridos em ação contra facções criminosas no Paraná

O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) de Londrina cumpriu, nesta quarta-feira (10), dezoito mandados de busca e apreensão em sete cidades do Paraná e um em São Vicente (SP), no âmbito da Operação Chorbus, executada em doze estados brasileiros no combate ao crime organizado. Duas pessoas foram presas em flagrante e um terceiro homem, foragido pelo crime de latrocínio, foi capturado.





Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Londrina, Rolândia, Bandeirantes, São Sebastião da Amoreira, Umuarama, Palmas e Piraquara, no Paraná, além da cidade do litoral paulista.



