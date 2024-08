Tumulto em casa noturna de Londrina termina em pancadaria e tiro para o alto

Polícia Científica do Paraná finaliza trabalhos do acidente aéreo de Vinhedo

“Chegou para a nossa central de comunicações que estava acontecendo uma briga generalizada na casa noturna. Nossas equipes foram até o local, mas chegando lá não constataram nenhum tipo de confusão. Em contato com frequentadores da casa noturna, eles informaram que teria ocorrido a confusão, mas que as partes já haviam se evadido”, detalhou o tenente Enzo Chiafitela, do 5º Batalhão da PM (Polícia Militar).

A PM frisou que as causas da briga não foram repassadas. “Entramos em contato com hospitais da cidade para saber sobre um possível baleado, mas ninguém deu entrada em hospital. Fizemos patrulhamento na tentativa de abordagem de algum de suspeito, mas ninguém foi encontrado.”

Tumulto





Uma cliente da boate relatou à reportagem que o tumulto teria começado ainda dentro do estabelecimento, onde um cantor de funk do estado de São Paulo estava se apresentando. “Começou uma briga bem feia no camarote. Estava do lado e começaram a jogar garrafas, bebidas, copos. Nos abaixamos na mesa para tentar se proteger, mas não tinha como, estava muito cheio. Só pegamos o que estava em cima da mesa e fomos nos abrigar no banheiro por alguns minutos”, contou.

Ao tentar sair, a jovem afirmou que ouviu o barulho do tiro. “Estava uma aglomeração muito grande de pessoas tentando sair, mas tinha que esperar para pagar a consumação. Enquanto estávamos ali percebi que começaram a fechar as portas da frente. Perguntei para o segurança o que estava acontecendo e ele fez sinal de arma com a mão. Fecharam a porta para quem estava fora não entrar e quem estava dentro não sair”, detalhou.