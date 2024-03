Veículo com cigarros contrabandeados é apreendido pela polícia em Bela Vista do Paraíso

A PF (Polícia Federal), a PMPR (Polícia Militar do Paraná) e a Receita Federal apreenderam em Bela Vista do Paraíso (Região Metropolitana de Londrina), na madrugada desta quarta-feira (20), um carro carregado de cigarros contrabandeados do Paraguai.





A ação conjunta tem o objetivo de combater delitos de contrabando, descaminho, tráfico de drogas e armas nas rodovias que dão acesso ao Norte do Paraná.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Durante a abordagem ao automóvel, o motorista, um homem de 31 anos, morador de Londrina, sem antecedentes criminais, foi conduzido à Delegacia de Polícia Federal em Londrina para os procedimentos de polícia judiciária.





O veículos apreendido e os cigarros contrabandeados, que somavam, aproximadamente, mil pacotes, foram encaminhados ao pátio da Receita Federal de Londrina, para contabilização e lavratura dos procedimentos fiscais pertinentes.





As ações são decorrentes de um trabalho contínuo de repressão realizado pela Polícia Federal de Londrina em conjunto com a Receita Federal de Londrina e com outros órgãos de repressão e visam o combate de diversos delitos em toda a região.