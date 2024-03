Polícia e Receita Federal apreendem carros e cigarros contrabandeados em Londrina

A PF (Polícia Federal), a PMPR (Polícia Militar do Paraná) e a Receita Federal apreenderam, na noite desta terça-feira (19), dois veículos durante uma ação conjunta de repressão a delitos de contrabando, descaminho, tráfico de drogas e armas nas rodovias no Norte do Paraná.





Um dos veículos, que atuava como batedor, era conduzido por um homem de 33 anos, morador de Londrina, que possui antecedentes por crimes de contrabando e receptação.

O outro automóvel, que estava completamente carregado com cigarros estrangeiros, era conduzido por um homem, de 35 anos, também morador de Londrina, que possui antecedentes criminais por crime de tráfico.





Os dois carros apreendidos e os cigarros contrabandeados foram encaminhados ao pátio da Receita Federal de Londrina, para contabilização e lavratura dos procedimentos fiscais pertinentes e os dois motoristas abordados foram conduzidos à Delegacia de Polícia Federal em Londrina para os procedimentos de polícia judiciária.





As ações são decorrentes de um trabalho contínuo de repressão realizado pela Polícia Federal de Londrina em conjunto com a Receita Federal de Londrina e com outros órgãos de repressão e visam o combate de diversos delitos em toda a região.