Veículo é apreendido na zona rural de Londrina com produtos do Paraguai avaliados em R$ 76,5 mil

Em atuação conjunta, as polícias Federa (PF) e Militar (PM), juntamente com a Receita Federal (RF) apreenderam aparelhos eletrônicos e perfumes trazidos ilegalmente para o Brasil na PR-538, no Patrimônio Regina, distrito rural de Londrina, nesta segunda-feira (16). Os produtos são avaliados em R$ 76,5 mil.





Na ação de repressão aos delitos de contrabando, descaminho, tráficos de drogas e armas, um veículo Montana foi apreendido contendo 25 perfumes, 77 celulares, oito tablets, um MacBook, nove receptores de canais de televisão, seis videogames, 550 baterias de celular e 11 canetas inteligente da Apple.

Os produtos estavam abrigados em um fundo falso, atrás do banco do motorista. Durante a abordagem, o condutor, morador de Foz do Iguaçu (PR), foi levado para a Delegacia de Polícia Federal em Londrina, para os procedimentos de polícia judiciária. Ele não em antecedentes criminais.





Já o veículo com os eletrônicos e perfumes foram encaminhados para a Receita Federal em Londrina/PR.