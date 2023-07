Veículo que transportava 130 kg de maconha é apreendido pela PRF em Cambé

Agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) faziam patrulhamento ostensivo pela rodovia BR-369 na noite de sábado (8), em Cambé (Região Metropolitana de Londrina), quando receberam ligações de usuários informando que um veículo Fiat/Palio, de cor prata, estaria andando em alta velocidade, executando direção perigosa e colocando em risco os demais usuários da via.





No km 161, de Cambé, a equipe visualizou um veículo Pálio, com placas de Toledo, cidade localizada no Oeste do estado, e deu ordem de parada fazendo uso de sinais sonoros e luminosos que foram ignorados pelo condutor, que empreendeu fuga em alta velocidade sentido perímetro urbano de Cambé.

O acompanhamento tático durou aproximadamente 10 minutos, até o condutor perder o controle do veículo, abandoná-lo em uma rua sem saída e empreender fuga para uma mata. Equipes da PRF com apoio da Polícia Militar realizaram buscas no local, mas o condutor não foi localizado.





No interior do veículo foram encontrados 157,5 tabletes de maconha, totalizando 130,69 kg. O veiculo e os entorpecentes foram encaminhados para Delegacia de Polícia Civil de Londrina.