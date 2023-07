Veículos pegam fogo após colisão em Andirá; um morre e cinco ficam feridos

Um acidente registrado no início da manhã desta sexta-feira (14), em Andirá, a cerca de 120 quilômetros de Londrina, deixou uma pessoa morta e outras cinco feridas. A batida envolveu três veículos e aconteceu por volta das 5h20, próximo ao quilômetro 31 da BR-369.





Responsável por prestar atendimento, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que um caminhão do tipo furgão trafegava pela rodovia no sentido de Ourinhos à cidade de Andirá quando teria batido de frente contra dois carros - Fiat/Palio e Fiat/Uno.

Com o impacto da batida, os carros pegaram fogo. O condutor do Uno ficou preso entre as ferragens e morreu ainda no local do acidente. O motorista do Palio, do caminhão e os demais passageiros dos veículos tiveram ferimentos e foram encaminhados pelo Corpo de Bombeiros a hospitais de Andirá e Cambará.





De acordo com informações do Hospital Municipal de Cambará, dos cinco feridos, apenas um permanece internado. A vítima deve ser transferida neste sábado (15) para o Hospital Universitário (HU) de Londrina para tratar uma fratura na face.

Pelas imagens, é possível ver que dois carros ficaram totalmente destruídos pelo fogo.