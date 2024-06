Alex Canziani assume secretaria Inovação, Modernização e Transformação Digital

O ex-presidente do Idel/Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina) Alex Canziani toma posse nesta segunda-feira (3/6) como secretário estadual da Inovação, Modernização e Transformação Digital (SEI). A nomeação foi publicada no decreto 5.955/24, editado pelo governo estadual, na quarta-feira (29/5).





A cerimônia está marcada para às 11 horas na Celepar, em Curitiba, local onde também é a sede da pasta. Canziani assume a secretaria no lugar do deputado estadual Marcelo Rangel (PSD), que é pré-candidato a prefeito em Ponta Grossa.

“É uma honra atender o convite do governador Ratinho Júnior, de poder servir ao Paraná e ao seu governo. Estou muito animado com as perspectivas que nós temos e poder usar tudo aquilo que a gente construiu ao longo dos anos em termos de relacionamento e conhecimento para buscar oportunidades em uma área que considero fundamental para o fortalecimento da economia do Estado, que é a inovação, a modernização e a transformação digital do governo”, afirma Canziani.





Ele acrescenta que é uma pauta fundamental para melhorar o serviço público e, dessa forma, atender melhor os cidadãos.

“A pasta já tem uma série de programas e ações importantes, desenvolvidas pelo secretário Marcelo Rangel, e pretendemos continuar atuando nesse sentido e poder trazer mais inovações com uma equipe altamente competente”, enfatiza o futuro secretário.





Londrinense, Canziani é bacharel em Direito pela UEL (Universidade Estadual de Londrina) e especialista em Gestão de Pessoas pela UniFil. Com extensa experiência na administração pública e conhecido por sua atuação nas áreas da educação, tecnologia e inovação, Canziani presidiu a Codel por cerca de um ano e meio.



O novo secretário da Inovação iniciou sua carreira política como vereador, onde esteve por dois mandatos – de 1989 a 1992 e de 1993 a 1996 –, tendo sido presidente da Câmara Municipal de Londrina em 1993.





Posteriormente, foi vice-prefeito de Londrina a partir de 1996, período em que exerceu a presidência da Codel pela primeira vez, entre 1997 e 1998. No âmbito estadual, atuou como Secretário do Emprego e Relações do Trabalho do Paraná em 1999.





Canziani também foi deputado federal por cinco mandatos consecutivos – 1999-2003, 2003-2007, 2007-2011, 2011-2015 e 2015-2019.





