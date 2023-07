Alexandre de Moraes é hostilizado em aeroporto de Roma e PF é acionada

Os responsáveis dirigiram ao integrante do Supremo e presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) expressões como "bandido", "comunista" e "comprado".

A Polícia Federal foi acionada e apura as circunstâncias da abordagem, ocorrida pouco depois das 18h no horário local. O órgão também investiga uma eventual agressão a um filho do ministro.

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), e familiares foram hostilizados na sexta-feira (14) por um grupo de brasileiros no aeroporto internacional de Roma.

Mantovani afirmou que avistou Moraes no aeroporto, mas que não falou com ele. "O que eu posso falar para você é que eu vi realmente o ministro. Ele estava sentado em uma sala, mas eu não dirigi nenhuma palavra a ele", disse. A polícia apura também a participação da esposa e do genro do empresário no episódio.





Ele afirmou ainda disse que, como estava acompanhado das duas netas, de 4 e 2 anos, e deu um filho de 20 anos, preferiu não conversar com uma delegada da PF na madrugada deste sábado (15), deixando para comparecer à corporação posteriormente.





Moraes participou na Itália de um fórum internacional de direito realizado na Universidade de Siena. Ele compôs mesa no painel Justiça Constitucional e Democracia, da qual participou ainda o ministro André Ramos Tavares, integrante também do TSE.





O ministro da Justiça, Flávio Dino, repudiou a hostilidade a Moraes. "Até quando essa gente extremista vai agredir agentes públicos, em locais públicos, mesmo quando acompanhados de suas famílias? Comportamento criminoso de quem acha que pode fazer qualquer coisa por ter dinheiro no bolso. Querem ser 'elite' mas não tem a educação mais elementar", escreveu Dino.