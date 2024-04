Após ser chamado de ‘incompetente’ na ExpoLondrina, ministro de Lula reage

Os ataques do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), ao ministro da Secretaria das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, quem ele chamou de “desafeto pessoal” e “incompetente” e acusou de plantar notícias falsas, repercutiram em Brasília.





Ainda na tarde de quinta-feira (11), Padilha publicou um vídeo gravado na quarta (10) em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) elogia seu trabalho como articulador do governo. O ministro não cita o presidente da Câmara, que concedeu entrevista coletiva durante o evento FPA (Frente Parlamentar da Agropecuária) Itinerante, na 62ª ExpoLondrina, mas fala da "competência" da pasta.

“Ter ouvido isso ontem [quarta-feira], publicamente, do maior líder político da história do Brasil é sempre uma honra para toda a equipe do Ministério das Relações Institucionais. Agradecemos e estendemos esse reconhecimento de competência ao conjunto dos ministros e aos líderes, vice-líderes e ao conjunto do Congresso, sem os quais não teríamos alcançado os resultados elogiados pelo presidente Lula, com a aprovação da agenda legislativa prioritária para o governo e para o Brasil”, escreveu Padilha em seu perfil no X (ex-Twitter).





Lula afirma no vídeo que o ministro “possivelmente tem o cargo mais espinhoso do governo”, já que lida diretamente com o Congresso Nacional.





“Essa relação é muito boa no começo, o deputado pede alguma coisa, o senador pede alguma coisa. Você promete, está maravilhoso. Depois de algum tempo, começa a cobrança e não tem a entrega para fazer, aí começa o martírio”, disse o presidente.