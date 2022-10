Bolsonaro vence no Paraná com 62,40% dos votos válidos

Apesar da derrota neste segundo turno, desde o começo da totalização dos votos o presidente da República Jair Bolsonaro (PL) liderou com folga no Paraná. Com quase 100% das urnas, o atual mandatário obteve no Estado 62,40% da preferência com 4.098.288 votos. O ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) no Paraná computou no Estado 2.460.259 votos, o equivalente a 37,60%.





Ao todo, foram mais de 8,4 milhões de eleitores aptos a votas no Paraná e 6.900.198 compareceram às urnas. A abstenção foi de mais de 1,6 milhão de eleitores. Votos nulos representam 2,05% e brancos foram 1,38% do total.

No primeiro turno, Jair Bolsonaro recebeu 3.628.612 votos, o que equivaleu a 55,26% dos eleitores do Estado. Já Lula obteve 2.363.492 votos ou 35,99% da preferência dos paranaenses.





Proporcionalmente, o Paraná foi o sexto estado com a maior votação proporcional dada a Bolsonaro, ficando atrás de Roraima (76,22%), Rondônia (70,66%), Acre (70,30%), Santa Catarina (69,27%) e Mato Grosso (65,08%).