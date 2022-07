Deputados estaduais ouvem investigadores de assassinato de petista em Foz do Iguaçu

Dois dos três parlamentares da comissão de acompanhamento da AL (Assembleia Legislativa) do Paraná estiveram em Foz do Iguaçu (Oeste) nesta segunda-feira (18) para ouvir testemunhas e autoridades ligadas ao processo de investigação da morte do Guarda Municipal e militante do PT Marcelo Arruda, que foi assassinado a tiros pelo policial penal bolsonarista Jorge José Guaranho no sábado, dia 9 de julho .

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





Continua depois da publicidade

Os deputados estaduais Delegado Jacovós (PL) e Tadeu Veneri (PT) ouviram Pâmela Suellen Silva, viúva de Marcelo; Iane Cardoso, a delegada de Homicídios de Foz do Iguaçu que iniciou as investigações até a chegada da força-tarefa da Divisão de Homicídios do Estado, e o promotor de Justiça Tiago Lisboa Mendonça, na sede do Gaeco. Os deputados também foram ao local do crime, a Associação Recreativa Esportiva Segurança Física de Itaipu (Aresf). A esposa de Guaranho foi procurada, mas não aceitou ser ouvida sem a presença de advogados.





Segundo Veneri, o papel da comissão é cobrar celeridade da Sesp (Secretaria de Segurança Pública) no caso e fiscalizar o andamento das investigações para que o processo seja conduzido com transparência e rigor. Ele elencou dois pontos cruciais que serão encaminhados pela grupo. Uma das demandas é que seja feita uma força-tarefa pela Polícia Científica do Estado para entregar o quanto antes a perícia dos celulares e outros documentos que fazem parte do inquérito policial. Principalmente no celular do policial penal. "O inquérito foi entregue na última quinta-feira (14) e o celular, só um dia antes, na quarta-feira (13). É importantíssima essa perícia e vamos solicitar que o Ministério Público tenha acesso rápido ao conteúdo."

Continua depois da publicidade





Contine lendo na FOLHA