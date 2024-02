Em evento em Cascavel, Ratinho Junior exalta força do agronegócio

Os recorrentes recordes de produção e exportação do agronegócio tem puxado os bons números da economia do Paraná, afirmou o governador Ratinho Junior.





O governador participou, nesta terça-feira (6), do Show Rural Coopavel, evento que abre o calendário das feiras agropecuárias brasileiras e reúne, em Cascavel (Oeste), inovações e tecnologias voltadas ao agronegócio. São 600 empresas expositoras.



Publicidade

Publicidade





O setor foi o grande responsável pelo crescimento de 6,9% Produto Interno Bruto (PIB) do Paraná nos três primeiros trimestres de 2023. Na agropecuária, o Valor Adicionado Bruto (VAB), que difere do PIB apenas pela não incorporação dos impostos, cresceu 34,89%, como resultado principalmente da safra recorde de grãos.





O Estado também tem 34 municípios no clube do bilhão do Valor Bruto de Produção Agropecuária.



Publicidade

Esse resultado também influencia nas exportações, com a Portos do Paraná batendo recorde de movimentação, com mais de 60 milhões de toneladas exportadas pelo Porto de Paranaguá em 2023, primeira vez da história nesse patamar.





“Nenhuma outra região do Brasil e da América do Sul consegue produzir tanto por metro quadrado como o Paraná, em quantidade e variedade. E ainda industrializar toda essa produção e vender para mais de 150 países”, disse Ratinho Junior.



Publicidade





Eventos como o Show Rural, salientou ele, também colaboram para esse bom resultado. “Já tivemos, no ano passado, o Show Rural batendo todos os recordes no volume de negócios, venda de equipamentos e novas tecnologias. Isso tem ajudado muito a consolidar o Estado como o supermercado do mundo”, afirmou.







Para contribuir com o dinamismo do setor, o Governo do Estado atua em diversas frentes, explicou o governador. O apoio ao agronegócio inclui a oferta de financiamentos com condições melhores para o trabalhador do campo, subsídio para a instalação de sistemas de produção de energia sustentável dentro do RenovaPR e do Banco do Agricultor, menos burocracia no licenciamento ambiental e os investimentos em infraestrutura nas rodovias, portos e também em projetos ferroviários, como a Nova Ferroeste.



Publicidade





“O Paraná se consolidou por ser um ambiente tranquilo para se investir. Temos uma mão de obra qualificada e com vocação para o agro, além do planejamento de industrializar grande parte da nossa produção, como já tem sido feito pelas nossas cooperativas e agroindústrias”, disse Ratinho Junior.





“O Estado também será a Central Logística da América do Sul, com um porto cada vez mais moderno e ágil e agora com as concessões das nossas rodovias começando a funciionar”.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: