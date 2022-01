Grupo Folha é usado em mensagens mentirosas espalhadas em redes sociais

A FOLHA está sendo alvo de uma campanha difamatória nas redes sociais com objetivo de distorcer e desqualificar reportagem publicada na edição de sexta-feira (28) com o título "Ex-assessor de Boca Aberta Jr. diz que foi forçado a mentir sobre 'rachadinha'".

A publicação falsa que circula nas redes sociais e vem sendo compartilhada pelo WhatsApp reproduz a matéria original publicada no Instagram da FOLHA, com a foto do deputado estadual Boca Aberta Jr. (Pros), mas com o título distorcido, o que induz os internautas ao erro. Diz a falsa publicação, reproduzida como sendo do Instagram da FOLHA: "Ex-assessor de Boca Aberta Jr. diz que ajudava na doação para compra de cesta básica e caixa de leite para as famílias carentes".

Diante da gravidade do ato de se utilizar de montagem com logo da FOLHA para reproduzir uma notícia falsa - inclusive com a repetição de duas palavras numa mesma frase ("para"), o que é evitado pelos padrões básicos do jornalismo -, a FOLHA já está adotando as medidas jurídicas necessárias a fim de identificar e responsabilizar os autores.





O jornal reafirma o seu compromisso de continuar sendo um dos principais veículos de comunicação do Estado, porta-voz das causas de Londrina, de seu povo, e de toda a região, exercendo o dever de praticar o bom jornalismo com isenção e responsabilidade, como vem fazendo há 74 anos.