Haddad e Yellen debatem sobre crise Argentina em reunião no Japão

O ministro da Fazenda do Brasil, Fernando Haddad, reuniu-se nesta quinta-feira (11) com a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, no Japão, às margens da cúpula de ministros no G7, e debateu a crise econômica na Argentina, entre outros temas.





"Trouxe esse problema porque é muito importante. A Argentina é um país importante no mundo e, particularmente, na América do Sul. A solução para a Argentina passa pelo FMI (Fundo Monetário Internacional), e se o Brasil e os EUA estiverem juntos, isso pode facilitar muito as coisas para a Argentina", disse Haddad.

