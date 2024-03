Linha do tempo mostra seis anos de investigação do caso Marielle

Seis anos após o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, a Polícia Federal prendeu três suspeitos de terem ordenado o crime , ocorrido em março de 2018.



Ao longo desses anos, as investigações do caso foram marcadas por morosidade, mudanças recorrentes no comando das apurações e acusações de tentativas de despistar as autoridades.

Veja, a seguir, a linha cronológica do caso: