Maria Tereza é pré-candidata à Prefeitura de Londrina com apoio de Belinati

A secretária de Educação de Londrina, Maria Tereza Paschoal de Moraes, anunciou sua pré-candidatura à Prefeitura de Londrina nesta terça-feira (19). O prefeito Marcelo Belinati (PP) gravou um vídeo ao lado da pré-candidata e do presidente do PP de Londrina, deputado federal Marco Brasil, informando a decisão da legenda.





“O Progressistas de Londrina vai ter candidata a prefeita da nossa cidade. Em 90 anos de história, Londrina nunca teve uma prefeita. E as mulheres são maioria no mundo, no Brasil e em Londrina. São quase 55% da nossa população”, disse Belinati em um vídeo gravado após uma reunião do partido. “O PP terá candidata, será a minha candidata.”

Em meio à movimentação política do ano eleitoral, havia expectativa de qual seria o nome apoiado por Belinati para o pleito de outubro. A avaliação do prefeito é que a secretária "vai continuar o trabalho da nossa administração".





"É uma mulher de fibra, muito competente, séria, trabalhadora, professora por formação, advogada e especialista em Gestão Pública, e, acima de tudo, com muita sensibilidade humana e social para cuidar da cidade e das pessoas", disse o prefeito.

A secretária de Educação disse estar “honrada” com a pré-candidatura ao Executivo.





Matéria em atualização.